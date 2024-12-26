«Нужно находить другие места»: Клычков заявил, что не допустит строительства мусорного полигона в селе Вяжи

В среду, 25 декабря 2024 года, стало известно, что в ходе прямого эфира губернатор Орловской области Андрей Клычков заявил, что не допустит строительства мусорного полигона в селе Вяжи. Глава региона подчеркнул, что ливенский и мценский полигоны уже близки к заполнению, но это не даёт чиновникам права строить новый объект в Вяжах.
— Я точно не допущу этой стройки. Нужно находить другие места. Исторические места, которые обильно политы кровью, не должны быть объектами для размещения,— заявил Клычков.
Он также добавил, что уже поручил чиновникам искать альтернативные площадки для строительства, пишет newsorel.ru.
Напомним, в ноябре на сессии областного совета руководитель департамента ЖКХ Сергей Латынин подвергся критике за готовность построить мусорный полигон в селе Вяжи Новосильском районе. Чиновник пояснил, что на этой земле не планируется размещение полигона, а населённый пункт находится в пяти километрах от границы потенциального объекта. Однако депутатов такой вариант не устроил.
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