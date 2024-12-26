«Нужно находить другие места»: Клычков заявил, что не допустит строительства мусорного полигона в селе Вяжи

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В среду, 25 декабря 2024 года, стало известно, что в ходе прямого эфира губернатор Орловской области Андрей Клычков заявил, что не допустит строительства мусорного полигона в селе Вяжи. Глава региона подчеркнул, что ливенский и мценский полигоны уже близки к заполнению, но это не даёт чиновникам права строить новый объект в Вяжах.

— Я точно не допущу этой стройки. Нужно находить другие места. Исторические места, которые обильно политы кровью, не должны быть объектами для размещения, — заявил Клычков.

Он также добавил, что уже поручил чиновникам искать альтернативные площадки для строительства, пишет newsorel.ru.

Напомним, в ноябре на сессии областного совета руководитель департамента ЖКХ Сергей Латынин подвергся критике за готовность построить мусорный полигон в селе Вяжи Новосильском районе. Чиновник пояснил, что на этой земле не планируется размещение полигона, а населённый пункт находится в пяти километрах от границы потенциального объекта. Однако депутатов такой вариант не устроил.

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