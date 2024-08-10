Обход Нарышкино временно закроют для транспорта: стартуют плановые работы

В Орловской области с 12 августа по 1 октября 2024 года будут действовать временные ограничения на движение транспорта на некоторых участках обхода Нарышкино. Об этом сообщило ФКУ «Управление автомобильной магистрали Москва – Бобруйск федерального дорожного агентства».

По решению ведомства, эти меры необходимы для проведения плановых работ на путепроводе через железную дорогу на 28+605 километре автодороги Р-120 Орёл – Брянск – Смоленск – граница с Республикой Беларусь (обход Нарышкино).

На время ремонта проезд будет осуществляться по маршруту: км 17+000 – км 28+000 через пгт. Нарышкино трассы Р-120. Важно отметить, что временные ограничения не распространяются на транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники, которая будет использоваться при ремонте.