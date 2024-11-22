Обновление автопарка: 14 школьных автобусов прибыли в Орловскую область

© Правительство Орловской области

Автопарк орловских школ пополнился 14 новыми автобусами «Газель» и ПАЗ. Об этом сообщили в региональном правительстве, сообщает newsorel.ru.

Транспорт для подвоза детей в деревенские школы периодически обновляется. Сегодняшние автобусы станут заменой для транспорта 2014 года выпуска. В общей сложности для перевозки детей используется 375 автобусов. Услуга актуальна почти для семи тысяч сельских школьников.

По словам губернатора Андрея Клычкова, транспорт приобретен благодаря поддержке федерального правительства.

«Сегодня нам удается не только планово менять автобусы, отслужившие 10-летний срок, важно создавать комфортные условия для детей, в том числе, приобретать школьный транспорт рассчитанный на 30 и более мест, чтобы сократить количество рейсов, а значит и привозить в школу детей к началу уроков, а не заранее. Новые машины полноприводные, они рассчитаны для сельских дорог, чтобы рейсы не зависели от погоды. А еще автобусы получили малокомплектные школы», — рассказал глава региона.