Общественники не увидели обещанной новой схемы движения на Алроса

В группе «Транспорт 57» появился довольно детальный разбор анонсированной властями новой схемы движения по микрорайону Алроса. Как пишут администраторы, немногим более месяца остаётся до предполагаемого запуска движения автобусов по новой схеме в микрорайоне Зареченский. К 1 сентября 2022 года мэрия города планирует полностью подготовить всю инфраструктуру для столь ожидаемого жителями района события.

«Мы побывали в «Заречке» с целью выяснить степень готовности объектов. Картина привычна, как и для почти всего, что делается в нашем городе. Готовности нет. Появилось лишь два заездных кармана для автобусов, но без остановочных павильонов. В других местах, где должны быть оборудованы остановки, карманов и вовсе нет. И на месте предполагаемого отстоя автобусов на конечной, также ровным счётом ничего не происходит» — пишут авторы «Транспорта 57».

Надежда, как всегда, на то, что в последний момент произойдет чудо и работы все же закипят. Но опят прошлых лет показывает, что с чудесами на Орловщине ситуация не очень. В лучшем случае опять все будет сделано на скорую руку, то есть тяп-ляп. «А жителям Зареченского микрорайона предлагаем посмотреть на ситуацию чуть иначе. Ходьба полезна для здоровья. Ходьба с тяжелыми сумками ещё полезнее. А ходьба с тяжелыми сумками и маленькими детьми ещё и укрепляет нервную систему» — резюмируют авторы поста.