«Обсуждений таких не ведется»: Дмитрий Песков о новой мобилизации в России, видео

В четверг, 5 сентября 2024 года, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, на Восточном экономическом форуме, заявил, что в данный момент планов по введению новой мобилизации нет.

-Обсуждений таких не ведется, — сказал Песков.

Также пресс-секретарь президента добавил, что количество желающих заключить контракт с Минобороны для участия в спецоперации растет, а принимаемые экономические меры способствуют этому процессу. Об этом сообщил ТАСС, видео можно посмотреть по ссылке.

В июле заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил, что с начала 2024 года примерно 190 тысяч граждан России заключили контракты на военную службу.

Ранее мы сообщали, что полномочный представитель президента России в ЦФО Игорь Щёголев посетил пункт временного размещения в Орловской области.