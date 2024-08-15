Врио губернатора Курской области сообщил об обязательной эвакуации всех жителей Глушковского района: на его территории проживает более 20 тысяч человек

В среду вечером, 14 августа 2024 года, врио губернатора Курской области объявил, что оперативный штаб региона принял решение об обязательной эвакуации всех жителей Глушковского района. Этот район включает в себя 2 городских и 11 сельских поселений, где проживает более 20 тысяч человек.

— Как ранее сообщалось, координация процесса выезда местных жителей возложена на силовые структуры, местную администрацию и дружинников Курского центра «Патриот». Уважаемые земляки, прошу вас с пониманием отнестись к текущей ситуации и следовать всем рекомендациям от силовиков и местных властей, — сказал Алексей Смирнов.

Ранее мы сообщали, что в Орловской области открыты четыре горячие линии для жителей приграничных районов Курской области.