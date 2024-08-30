«Обязательные уроки труда, а вместо ОБЖ появится предмет Основы безопасности и защиты Родины»: Володин рассказал о новых законах, которые начнут действовать с 1 сентября

Председатель Государственной Думы Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин сообщил в своём Telegram-канале о ряде законов, которые вступят в силу в сентябре и затронут различные сферы жизни граждан.

— С нового учебного года в школах станут обязательными уроки труда, а вместо ОБЖ появится предмет «Основы безопасности и защиты Родины». Трудовое воспитание — неотъемлемая часть образовательного процесса, — отметил спикер.

Какие еще изменения ждут нас с 1 сентября:

Защита инвалидов I группы без сопровождающих лиц: Закон запрещает высаживать из общественного транспорта инвалидов I группы, следующих без сопровождения. Это важное изменение, которое направлено на обеспечение доступности транспорта для всех категорий граждан. Требования к учредителям управляющих компаний: Учредители управляющих компаний (УК) должны соответствовать новым требованиям. Они не должны иметь неснятую или непогашенную судимость за ряд преступлений, включая экономические. Если лицензия УК аннулирована, её учредители не смогут создать новую управляющую компанию до исключения из реестра дисквалифицированных лиц. Государственный флаг на образовательных учреждениях: Все образовательные организации — от детских садов до вузов — обязаны вывешивать государственный флаг на своих зданиях или устанавливать его на территории. Это символизирует единство и патриотизм в образовании. Хостинг-провайдеры для государственных систем: Государственные, муниципальные информационные системы, а также системы унитарных предприятий и госучреждений должны использовать услуги хостинг-провайдеров, которые являются российскими юридическими лицами и подключены к государственной системе противодействия кибератакам. Это обеспечивает безопасность и защиту данных. Страхование ответственности таксистов: Перевозчики легковых такси должны страховать гражданскую ответственность за причинение вреда жизни и здоровью пассажиров. Договор должен быть заключён на каждую машину, включённую в региональный реестр легковых такси, и информация о договоре должна быть размещена в салоне. Компенсация за сверхурочную работу: Работодатели должны рассчитывать компенсацию за сверхурочную работу исходя из текущей зарплаты сотрудника, включающей премии и другие выплаты. Это гарантирует справедливую оплату труда. Очное оказание услуг экскурсоводами и гидами-переводчиками: Экскурсоводы и гиды-переводчики теперь обязаны оказывать свои услуги очно и на основании договора. Это повышает качество предоставляемых услуг и защищает права потребителей. Исключение туроператоров из единого федерального реестра: Ростуризм будет исключать туроператоров из единого федерального реестра за регулярные нарушения при подаче сведений об электронных путёвках. Это способствует повышению качества туристических услуг. Трудовые права инвалидов: Трудовые права инвалидов будут дополнительно защищены. Работодателям, у которых численность работников превышает 35 человек, устанавливается квота для приёма на работу инвалидов в размере от 2 до 4% от среднесписочной численности трудящихся. Инвалидам, принятым на работу, будут обязаны создавать необходимые условия труда в соответствии с их индивидуальной программой реабилитации или абилитации.

С сентября начнёт действовать еще один новый закон, который устанавливает, что Минздрав определит комплекс мероприятий и их последовательность для оказания первой помощи. Теперь в аптечки первой помощи можно будет включать лекарства, тогда как ранее они содержали только перевязочные материалы, жгуты, маски и перчатки. Также уточняются понятия и условия оказания первой помощи.

Ранее мы сообщали, что депутаты Орловской области обсудили инициативу о запрете склонения к абортам.