Очередной случай мошенничества в Орловской области

Сегодня, 16 августа 2024 года прокуратура Орловской области рассказала об одном из таких случаев. Жительнице Орла позвонил мужчина, который представился сотрудником банка. Он сообщил женщине, что на неё пытаются оформить кредит. Чтобы избежать этого, он предложил ей взять два кредита и перевести деньги на «безопасный» счёт. Женщина так и сделала, переведя 1,4 миллиона рублей. После этого мошенник перестал выходить на связь. Тогда женщина поняла, что её обманули, и обратилась в полицию, сообщает «Орелтаймс«.

-Мы призываем граждан быть бдительными и не вступать в переговоры с незнакомыми людьми по телефону, — напомнили жителям в прокуратуре.

В Орловской области продолжают орудовать мошенники, которые обманывают людей по телефону. Несмотря на предупреждения правоохранительных органов, люди всё равно верят незнакомцам.

Ранее мы писали, что специалисты выявили, как мошенники, выдавая себя за сотрудников банка, осуществляют звонки через мессенджеры и убеждают пользователей обновить приложение «Сбербанк Онлайн». Они уговаривают разрешить трансляцию экрана под предлогом необходимости биометрической аутентификации. Такие действия могут привести к утечке личных данных, включая банковские реквизиты и коды доступа, что чревато финансовыми потерями.