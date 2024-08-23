Одежда должна быть выдержана в деловом стиле: в России будет утверждён новый стандарт на школьную форму

В четверг, 22 августа 2024 года, стало известно, что в скором времени в России будет утверждён новый стандарт на школьную форму. Об этом сообщил глава Росстандарта Антон Шалаев. Он напомнил, что первая редакция документа была вынесена на публичное обсуждение агентством.

— В ходе публичного обсуждения проект стандарта получил целый ряд предложений и замечаний, разработчик — Роскачество к настоящему моменту снял основные противоречия в документе, сейчас, насколько мне известно, неотработанных — лишь единицы. По нашим прогнозам, в случае их урегулирования уже в течение месяца документ в финальной версии может поступить в агентство и будет утвержден, — рассказал шалаев.

Последняя версия стандарта. ГОСТ охватывает повседневную и парадную одежду для детей, обучающихся по программам начальной, средней и общей школы. Обувь и спортивная одежда не входят в область применения стандарта, сообщает infoorel.ru.

Форма должна соответствовать светскому характеру обучения. Разрешена только символика школы, использование обозначений неформальных молодёжных организаций или тех, которые пропагандируют противоправное поведение, запрещено. Одежда должна быть выдержана в деловом стиле.

Требования к форме могут быть базовыми или повышенными для одежды с более высокими качественными характеристиками. Основные параметры ГОСТа включают требования к гигроскопичности (водопроницаемости), воздухопроницаемости, а также параметры по разрывной нагрузке, образованию катышков и истиранию.