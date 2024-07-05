Одиннадцать Орловских домашних животных отправились в этом году заграницу

В 2024 году жители Орловской области отправились в заграничные путешествия с 11 домашними животными.

Чаще всего орловцы путешествовали вместе с питомцами в Грузию и Абхазию. Также в списке стран: Венгрия, Сербия и Израиль.

Об этом рассказали в территориальном Россельхознадзоре. Его сотрудники оформляют документы на животных при выезде за границу.

Из соседнего же Курска вывезли 54 домашних питомца и три декоративные курицы!

Куряне выезжали в Египет, Абхазию, Грузию, Узбекистан, Турцию и Эквадор.

Также в список стран для путешествий из двух наших областей вошли Бразилия, Вьетнам, Индия, Малайзия, Мальдивы, Таиланд и страны ЕС (Испания, Италия, Чехия, Франция, Словения, Нидерланды).