Оформление личной парковки в Орле больше не требует согласия соседей

С 4 декабря 2024 года вступит в силу Федеральный закон от 23.11.2024 № 403-ФЗ, который даст возможность владельцам квартир в домах с паркингом или коллективной автостоянкой оформить машино-место в индивидуальную собственность без необходимости согласия соседей, сообщает oreltimes.ru.

Ранее для этого требовалось одобрение всех собственников на общем собрании или от каждого в отдельности. Теперь владельцу доли в паркинге достаточно провести кадастровые работы и составить технический план образуемого машино-места, четко обозначив его границы, а также уведомить остальных собственников о выделении.

У соседей есть 30 дней с момента публикации уведомления для подачи возражений. Однако возражения должны быть весомыми и обоснованными, например, если машино-место закрывает доступ или создает опасность для эксплуатации. Претензии, основанные на личном мнении, не учитываются. В случае наличия возражений, процесс выделения доли осуществляется через суд. Если возражений не поступило, согласие считается полученным, и можно подавать документы на регистрацию права собственности.