Офтальмолог рассказал, какие очки опасны для зрения

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Офтальмолог Кирилл Светлаков поделился с порталом «Узнай.ру» важной информацией о том, какие очки могут представлять опасность для зрения, сообщает «Орловские новости».

По мнению специалиста, готовые очки способны не только ухудшить зрение, но и спровоцировать головные боли из-за постоянного напряжения глаз. Эти изделия часто не обеспечивают необходимой коррекции, что может приводить к значительному дискомфорту.

«Один глаз может значительно отличаться от другого, поэтому для каждого из них требуется индивидуальная линза. Офтальмологи всегда проверяют зрение отдельно. Готовые очки представляют риск из-за неточности диоптрийности. В дешевых моделях фактические параметры могут не соответствовать тем, что указаны производителем», — пояснил Кирилл Светлаков.

Светлаков также акцентировал внимание на том, что готовые очки имеют другой серьезный недостаток – неправильное расположение линз. Линзы должны учитываться относительно положения глаз, что возможно только при изготовлении индивидуальных очков. Кроме того, производители готовых очков зачастую используют дешевые линзы, лишенные антибликового покрытия и защиты от ультрафиолета.