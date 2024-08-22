Огненная авария в Орловской области: два человека пострадали

Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

В среду, 21 августа 2024 года, в Орловской области произошло серьёзное ДТП. Водитель, которому 30 лет, ехал на ГАЗ 2705 в сторону Орла со стороны Курска. Примерно в 10:20, в Троснянском районе на 431 километре трассы, он столкнулся с автомобилем «ГАЗель». В результате аварии транспортные средства загорелись.

Водитель ГАЗ 2705 был госпитализирован, пассажирка «ГАЗели» получила травмы. Об этом сообщили в УМВД России по Орловской области.

На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции. Они выясняют обстоятельства случившегося.

Ранее мы сообщали, что в Орле два автомобиля сгорели за один день.