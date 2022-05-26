Ограничение движения в Орле

В связи с празднованием Дня пограничника 28 мая с 10.00 до 11.00 будет приостановлено движение транспортных средств по ул. Ленина (от ул. Максима Горького до ул. Салтыкова-Щедрина), ул. Салтыкова-Щедрина (от ул. Ленина до ул. Тургенева) и ул. Полесской (от ул. Брестской до ул. Октябрьской).

В связи с прокладкой участка сети газопровода с 8.00 30 мая до 17.00 10 июня будет введено временное ограничение движения по Кромскому шоссе в районе дома №3, информирует администрация г. Орла.