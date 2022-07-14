Ограничение движения в Орле

В связи с демонтажом аварийных элементов обустройства автомобильных дорог с 14 по 22 июля 2022 года будет введено временное ограничение движения транспортных средств по следующим адресам:

ул. Комсомольская (сквер Ермолова);

ул. Комсомольская, 39;

ул. Комсомольская, 64/2;

ул. Комсомольская, 139;

ул. Комсомольская, 193;

ул. Комсомольская, 260;

ул. Комсомольская, 249;

ул. Комсомольская, 300;

ул. Комсомольская, 261А;

ул. Комсомольская, 269;

ул. Комсомольская, 356;

Карачевское шоссе, 4;

ул. Октябрьская, 60;

ул. 60-летия Октября (мужской монастырь).