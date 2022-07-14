Ограничение движения в Орле
В связи с демонтажом аварийных элементов обустройства автомобильных дорог с 14 по 22 июля 2022 года будет введено временное ограничение движения транспортных средств по следующим адресам:
ул. Комсомольская (сквер Ермолова);
ул. Комсомольская, 39;
ул. Комсомольская, 64/2;
ул. Комсомольская, 139;
ул. Комсомольская, 193;
ул. Комсомольская, 260;
ул. Комсомольская, 249;
ул. Комсомольская, 300;
ул. Комсомольская, 261А;
ул. Комсомольская, 269;
ул. Комсомольская, 356;
Карачевское шоссе, 4;
ул. Октябрьская, 60;
ул. 60-летия Октября (мужской монастырь).