14 июля 2022



Ограничение движения в Орле

В связи с демонтажом аварийных элементов обустройства автомобильных дорог с 14 по 22 июля 2022 года будет введено временное ограничение движения транспортных средств по следующим адресам:

ул. Комсомольская (сквер Ермолова);

ул. Комсомольская, 39;

ул. Комсомольская, 64/2;

ул. Комсомольская, 139;

ул. Комсомольская, 193;

ул. Комсомольская, 260;

ул. Комсомольская, 249;

ул. Комсомольская, 300;

ул. Комсомольская, 261А;

ул. Комсомольская, 269;

ул. Комсомольская, 356;

Карачевское шоссе, 4;

ул. Октябрьская, 60;

ул. 60-летия Октября (мужской монастырь).

 

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Опубликовано 14 Июл 2022 в 12:05. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 14

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