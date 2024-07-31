Огурцы по-фински: простой и вкусный рецепт на зиму

Фото с сайта: timeforcook.ru

Хотите приготовить вкусную заготовку из огурцов на зиму? Тогда этот рецепт для вас! Огурцы по-фински — это не только вкусно, но и просто. Они станут отличным дополнением к любому столу.

Ингредиенты:

огурцы свежие — 1½ кг;

вода — 1½ л;

соль — 60 г;

сахар — 100 г;

семена горчицы — ½ ст. ложки;

лавровый лист — 2 штуки;

уксус столовый 9%-й — 100 мл.

Приготовление:

Тщательно вымойте огурцы. Нарежьте их толстыми кружками. В кастрюле соедините воду, соль, сахар, горчицу и лавровый лист. Доведите до кипения и добавьте уксус. Добавьте в маринад нарезанные огурцы. После повторного закипания проварите примерно 3 минуты, пока огурцы не изменят цвет. Разложите огурцы по стерилизованным банкам и залейте маринадом. Закатайте банки, переверните их и укутайте. После остывания храните в прохладном месте.

Этот рецепт станет вашим любимым! Огурцы получаются хрустящими и ароматными, а семена горчицы придают им особый вкус. Попробуйте приготовить и убедитесь сами!