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Огурцы по-фински: простой и вкусный рецепт на зиму

Анастасия Казакова
31 июля 2024
Фото с сайта: timeforcook.ru

Хотите приготовить вкусную заготовку из огурцов на зиму? Тогда этот рецепт для вас! Огурцы по-фински — это не только вкусно, но и просто. Они станут отличным дополнением к любому столу.

Ингредиенты:

  • огурцы свежие — 1½ кг;
  • вода — 1½ л;
  • соль — 60 г;
  • сахар — 100 г;
  • семена горчицы — ½ ст. ложки;
  • лавровый лист — 2 штуки;
  • уксус столовый 9%-й — 100 мл.

Приготовление:

  1. Тщательно вымойте огурцы. Нарежьте их толстыми кружками.
  2. В кастрюле соедините воду, соль, сахар, горчицу и лавровый лист. Доведите до кипения и добавьте уксус.
  3. Добавьте в маринад нарезанные огурцы. После повторного закипания проварите примерно 3 минуты, пока огурцы не изменят цвет.
  4. Разложите огурцы по стерилизованным банкам и залейте маринадом. Закатайте банки, переверните их и укутайте. После остывания храните в прохладном месте.

Этот рецепт станет вашим любимым! Огурцы получаются хрустящими и ароматными, а семена горчицы придают им особый вкус. Попробуйте приготовить и убедитесь сами!

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