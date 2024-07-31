Огурцы по-фински: простой и вкусный рецепт на зиму

Хотите приготовить вкусную заготовку из огурцов на зиму? Тогда этот рецепт для вас! Огурцы по-фински — это не только вкусно, но и просто. Они станут отличным дополнением к любому столу.
Ингредиенты:
- огурцы свежие — 1½ кг;
- вода — 1½ л;
- соль — 60 г;
- сахар — 100 г;
- семена горчицы — ½ ст. ложки;
- лавровый лист — 2 штуки;
- уксус столовый 9%-й — 100 мл.
Приготовление:
- Тщательно вымойте огурцы. Нарежьте их толстыми кружками.
- В кастрюле соедините воду, соль, сахар, горчицу и лавровый лист. Доведите до кипения и добавьте уксус.
- Добавьте в маринад нарезанные огурцы. После повторного закипания проварите примерно 3 минуты, пока огурцы не изменят цвет.
- Разложите огурцы по стерилизованным банкам и залейте маринадом. Закатайте банки, переверните их и укутайте. После остывания храните в прохладном месте.
Этот рецепт станет вашим любимым! Огурцы получаются хрустящими и ароматными, а семена горчицы придают им особый вкус. Попробуйте приготовить и убедитесь сами!