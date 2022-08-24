Охраны ради или отчуждения для?

№27 (696) от 24 августа 2022 г.

На прошлой неделе ИА «Орловские новости» сообщило, что губернатор Андрей Клычков подписал постановление об установлении зон охраны объекта культурного наследия федерального историко-культурного значения «Здание банка». Речь идет об одном из красивейших городских зданий на улице Гостиной – здании бывшего Коммерческого банка, построенного в конце ХIХ века в неорусском стиле. Охранная зона объекта культурного наследия предполагает, что в ее границах запрещены строительные, земляные и хозяйственные работы и размещение целого ряда объектов – как капитального строительства, так и некапитальных – типа павильонов, киосков, рекламных конструкций и т.п.

И все бы хорошо, но, как выяснил депутат Орловского горсовета первого и второго созыва Юрий Малютин, что-то нехорошо. По мнению Малютина, новая охранная зона, установленная губернатором Клычковым, значительно меньше установленной ранее. Более того, гражданский активист полагает, что настоящей целью нововведения является отчуждение у города ценного участка земли общего пользования. В связи с этим Юрий Малютин обратился к прокурору области с просьбой отменить незаконное, по его мнению, постановление и дать правовую оценку действиям губернатора, который, как полагает Малютин, нарушил целый ряд положений федерального законодательства.

Юрий Малютин

Обращение Юрия Малютина к прокурору Орловской области Алексею Тимошину ОС публикует ниже (с сокращениями).

ОТКРЫТОЕ ОБРАЩЕНИЕ

К ПРОКУРОРУ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

А.Н. ТИМОШИНУ

Уважаемый Алексей Николаевич!

18 августа текущего года в СМИ города появилось сообщение о том, что губернатор А.Е. Клычков подписал Постановление об установлении зон охраны для объекта культурного наследия «Здание Банка» в историческом центре г. Орла. В результате объект культурного наследия утратил значительную часть своей охранной зоны со стороны сквера Маяковского и улицы Гостиной. Совершено действие, имеющее признаки должностного подлога, с нарушением статьи 44 Конституции Российской Федерации и законодательства в сфере государственной охраны культурного наследия страны.

Конституция РФ частью 3 статьи 44 обязывает лично каждого гражданина России, включая губернатора А.Е. Клычкова, и всех без исключения депутатов Орловского городского Совета, «заботиться о сохранении исторического и культурного наследия, беречь памятники истории и культуры». Это конституционная обязанность, отказ от исполнения которой преследуется по закону.

Исторический центр города Орла является достопримечательным местом — ПАМЯТНИКОМ истории и культуры народов Российской Федерации, что следует из названия статьи 3 ФЗ № 73 от 25 июня 2002 г. В пределах его территории действуют статья 5.1 и статья 3.1 того же ФЗ №73, установившие полный ЗАПРЕТ на все виды НОВОГО капитального строительства и проведения земляных, строительных, гидромелиоративных и прочих работ в пределах охраняемой территории. Заповедная зона №1 (по определению наиболее ценная часть Заповедника) является групповой (единой, объединённой) зоной охраны памятников истории и культуры исторического центра города. Её границы утверждены Постановлением Орловского областного Совета от 19-го марта 1999 г. и подтверждены Постановлением Орловского областного Совета от 15 марта 2002 года № 46/870-ОС. В основу этих двух постановлений были положены нормы, прописанные в Законе РСФСР от 1978 г. и в статье 11 Закона Орловской области №150 от 26-го апреля 2000 г. Эти границы были подтверждены статьёй 12 Закона Орловской области №391 от апреля 2004 г. (действовал до 2014 года включительно). Отменить действие установленных Законом границ охранных зон может только тот орган государственной власти, который принял соответствующий законодательный акт, т.е. Орловский областной Совет народных депутатов.

ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НИКОГДА НЕ ПРИНИМАЛ правового акта об отмене или изменении границ зон охраны объектов культурного наследия (ОКН) на территории исторического центра г. Орла!!!

Границы охранных зон, законодательно установленные упомянутыми законами Орловской области действуют и в настоящее время, что подтверждено пунктом 1 статьи 3 ФЕДЕРАЛЬНОГО Закона № 95-ФЗ, подписанного Президентом Российской Федерации В.В. ПУТИНЫМ 5 апреля 2016г.: «РЕШЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЗОН ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ, ПРИНЯТЫЕ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РСФСР И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДО ДНЯ ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ НАСТОЯЩЕГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА, ПРИЗНАЮТСЯ ДЕЙСТВУЮЩИМИ» (конец цитаты). Из приведённого текста следует, что границы исторического центра города Орла, установленные «Проектом Детальной Планировки (ПДП) Исторического Центра г. Орла» (ЛЕНГИПРОГОР-91), действовали, действуют и будут действовать, пока существует наш город. По этой причине подписанное губернатором А.Е. Клычковым Постановление об установлении зон охраны ОКН федерального значения «Здание Банка» НИЧТОЖНО С МОМЕНТА ПОДПИСАНИЯ и подлежит немедленной отмене. Губернатор не уполномочен отменять статьи федерального закона, подписанного президентом РФ. Считаю, что он сознательно превысил свои полномочия в сфере государственной охраны объектов культурного наследия, полностью проигнорировав Федеральный Закон №95 и требования ст.44 Конституции РФ. За этими действиями высшего должностного лица региона просматриваются должностной подлог и неповиновение требованиям Конституции России.

По этой причине необходима самая тщательная проверка моих доводов с постановкой на обязательный контроль. Таковы требования ст. 21 Закона о Прокуратуре РФ.

Исполняя свой конституционный долг, с учётом федеральных законов, утверждаю, что, в нарушение Конституции РФ и федерального законодательства, должностными лицами Орловской области, городского Совета и администрации г. Орла готовится варварское преступление в отношении объектов культурного наследия, входящих в состав исторического центра исторического населенного места (поселения) России «Город ОРЁЛ».

Намерения ОРГАНИЗОВАННОЙ ГРУППЫ ЧИНОВНИКОВ, возглавляемой губернатором, возвести на территории сквера Маяковского информационно-туристический Центр нарушают п.3 ст.44 КОНСТИТУЦИИ РФ, действующее федеральное законодательство и потому преступны. Документально подтверждено, что «Здание Банка» и сквер Маяковского являются объектами ОХРАНЯЕМОГО ГОСУДАРСТВОМ Ансамбля Предмостной площади исторического центра г. Орла, границы которого установлены ПДП (Ленгпрогор-91). В п.5 ст.1 Земельного Кодекса РФ утверждается принцип единства судьбы земельных участков и прочно связанных с ними объектов. Строительство здания туристического Центра в силу п.5 ст.1 Земельного Кодекса РФ неизбежно приведёт к потере муниципалитетом земельного участка, занятого сквером Маяковского. Сейчас сквер является территорией общего пользования, приватизация которой запрещена. Таким образом, полагаю, строительство Центра имеет целью отчуждение под благовидным предлогом в интересах третьих лиц, фамилии которых известны, очень ценного участка из состава земель общего пользования города. ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ ОЧЕВИДЕН!!! Правоотношения на территории памятника или ансамбля регулируются законом и только законом, а не общественными слушаниями, которыми прикрывают свою «наготу» должностные лица города Орла и Орловской области, вступившие в преступный сговор. Их подписи и печати на представленных документах являются неопровержимым доказательством моих утверждений!

На основаниии изложенного прошу:

1) Провести проверку с постановкой на контроль с последующей правовой оценкой действий губернатора Орловской области А.Е. Клычкова и их соответствия пункту 3 статьи 44 КОНСТИТУЦИИ РФ, п.1 ст. 3 Федерального Закона №95 от 5 апреля 2016г., ст.5.1, ст.3.1, части 2 ст.56.3, части 1 пункта 2 ст.34 Федерального Закона №73-ФЗ от 25-го июня 2002 г., п.12 ст.85, ст.98 и ст.99 Земельного Кодекса РФ.

2) Отменить Постановление губернатора А.Е. Клычкова об установлении зон охраны объекта культурного наследия «Здание Банка» как не соответствующее действующему законодательству.

С уважением, депутат Орловского городского Совета

первого и второго созывов

Ю.И. Малютин