Около 115 000 рублей потратили жители села Плещеево на ремонт дороги: существует проблема с передвижением, видео

Фото: скрин с видео Народный фронт

В конце июля 2024 года стало известно, что жители села Плещеево Орловского района уже более 20 лет борются за ремонт дорог по переулку Почтовому и улице Зелёной. Эти дороги являются жизненно важными для всех жителей села, от детей до пенсионеров. Смотрите видео по ссылке.

В соответствии с решением суда, до 31 октября дорога должна быть приведена в нормативное состояние. Однако уже два месяца никаких работ не проводится. Жители улицы Зелёная неоднократно самостоятельно засыпали дорогу щебнем, потратив на это около 115 000 рублей.

На улицах Зелёная и переулке Почтовом проживает 35 детей, 4 многодетные семьи и 21 человек с ограниченными возможностями. Народный фронт подтвердил наличие проблемы и необходимость её срочного решения. А также обратился к администрации района с требованием принять меры для приведения автодорог в порядок.