Около 300 французских свинок завезли в Орловскую область

Фото: piginfo.ru

Сегодня, 19 ноября 2024 года, стало известно, что в одно из предприятий Кромского района Орловской области завезли 291 чистопородную французскую свинку. Животные прибыли с полным пакетом документов, подтверждающих их здоровье.

Всего в Орловскую область было ввезено 542 головы племенного поголовья свиней для разведения. После карантина 251 особь уже введена в основное стадо, пишет oreltimes.ru .

Летом текущего года на Орловщину прибыло несколько партий генетического материала хряков из Франции для искусственного осеменения свиней. Семя племенных животных поступило в ООО «Знаменский СГЦ».

Ранее мы писали, что «Все резко поменяется в четверг»: орловцев предупредили о грядущих погодных катаклизмах на этой неделе.