Около 35 литров крови сдали орловцы для пострадавших курян

В Орле прошла акция по сбору крови для жителей Курской области. Орловцы сдали около 35 литров для пострадавших курян. Об этом сообщил командир Бригады Катукова Денис Орлов 8 августа 2024 года.

Почти 70 человек приняли участие в донорской акции. Денис выразил благодарность всем неравнодушным гражданам, которые сдали кровь. Орлов подчеркнул важность таких инициатив и призвал продолжать помогать тем, кто нуждается в поддержке.

Доноров ждали в областной станции переливания крови, расположенной по адресу Наугорское шоссе, дом 2.