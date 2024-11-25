Около 40 экспертов из 27 регионов России примут участие в форуме работодателей в Орле

Фото: oreltimes.ru

На следующей неделе, 4 декабря 2024 года, в Орловском государственном институте культуры состоится важное событие — форум работодателей. Около 40 экспертов из 27 регионов России примут участие в этом мероприятии.

На форуме будут обсуждаться вопросы, связанные с кадровым потенциалом, социальным партнёрством, целевым обучением и проектной деятельностью. Это уникальная возможность для открытого диалога между представителями творческих индустрий и работодателями.

-Форум станет площадкой для открытого диалога по вопросам, важным для будущего развития творческих индустрий. Со своими идеями и предложениями выступят ведущие эксперты – руководители культурно-досуговых учреждений регионов страны, – отметили в официальном сообществе ОГИК ВКонтакте.

Проблема дефицита рабочих кадров в Орловской области стоит уже не первый год. Власти региона активно работают над её решением, и уровень безработицы находится на исторически низком уровне. Однако особенно остро ощущается нехватка специалистов рабочих профессий, пишет орелtimes.

Форум работодателей в ОГИК станет важным шагом в решении этой проблемы и создании условий для развития творческих индустрий в регионе.

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