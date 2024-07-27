Около 400 миллионов рублей вложат в современное производство металлоконструкций: 330 новых рабочих мест появятся в Орле

В Орловской области планируется открытие нового производства металлоконструкций, которое создаст дополнительные рабочие места. Об этом рассказал губернатор Андрей Клычков во время своего прямого эфира в социальных сетях в июле 2024 года.

В рамках проекта на одном из предприятий Орла будет закуплено новое технологическое оборудование на сумму около 400 миллионов рублей. По словам губернатора, это современное производство металлоконструкций.

— Это инвестиции и ещё 330 новых рабочих мест, — отметил глава региона.



