Около 43 миллионов рублей потратят на модернизацию восьми почтовых отделений Орловской области

В среду, 10 июля 2024 года, стало известно, что в Орловской области планируется обновление восьми почтовых отделений, на что будет выделено примерно 43 миллиона рублей. Об этом стало известно в ходе встречи губернатора Андрея Клычкова с Ксенией Ефимовой, директором макрорегиона «Центр» компании «Почта России», и Ильёй Кравцовым, директором Управления Федеральной почтовой связи по Орловской области.

Точные адреса модернизируемых отделений не указаны. Известно, что в прошлом году было обновлено шесть отделений, а в 2022 году – три. Это свидетельствует о постепенном увеличении темпов модернизации.

По данным пресс-службы губернатора и правительства области, в 2023 году жители региона совершили через почтовые отделения около 5,7 миллиона различных платежей, включая коммунальные и налоговые, что подтверждает стабильно высокий спрос на услуги почты.