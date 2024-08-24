«Окровавленный ребёнок практически без признаков жизни на руках у матери»: в скорой помощи Орла рассказали о спасении жизни ребенка

В субботу, 24 августа 2024 года, в сообществе «Станции скорой медицинской помощи г. Орла» рассказали о спасении жизни ребенка, который чудом выжил после падения с третьего этажа. Этот случай — пример того, как слаженная работа и профессионализм могут спасти жизнь.

Этот вызов бригада скорой помощи получила, когда уже возвращалась на подстанцию. Водитель Виктор Микляев быстро развернул машину, и уже через 30 секунд они были на месте происшествия. Фельдшер Вячеслав Гольцов и практикант Даниил Доронин увидели страшную картину: окровавленный ребёнок практически без признаков жизни на руках у матери, которая не могла вымолвить ни слова от ужаса.

— У ребёнка были очень серьёзные травмы, и в тот момент я понял, что его жизнь целиком и полностью в руках Бога. Первое, что я тогда произнёс, взяв малыша на руки, было «Господи, помоги победить «костлявую», без тебя мы тут не справимся». — сказал тогда Вячеслав Гольцов.

Все необходимые манипуляции (обезболивание, иммобилизация, обеспечение проходимости дыхательных путей) проводились уже в машине. Ребёнка нужно было доставить в больницу как можно скорее. Водитель Виктор Микляев доставил бригаду за 6 минут, несмотря на пробки и светофоры. В пути у ребёнка дважды останавливалось дыхание, которое приходилось восстанавливать с помощью ИВЛ через мешок Амбу.

В это время Единый областной диспетчерский центр (ЕОДЦ) координировал действия бригады. Благодаря этому в приёмном отделении НКМЦ им. З.И. Круглой машину с пострадавшим ребёнком встречала мультидисциплинарная бригада врачей. В тяжелейшем состоянии малыш был передан врачам детской больницы. За него переживала вся дежурная смена «скорой»!

Борьба за жизнь ребёнка закончилась победой медиков. Малыш выписан домой, и сейчас его жизни уже ничто не угрожает.

Фото: станция скорой медицинской помощи г. Орла

— А мы хотим обратиться к родителям маленьких детей: не оставляйте их без присмотра! Никогда не рассчитывайте на безопасность москитных сеток! Если что-то показываете ребёнку из окна, крепко фиксируйте его на случай неожиданного или резкого движения с его стороны, — добавили в соцсетях скорой помощи

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