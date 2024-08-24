«Окровавленный ребёнок практически без признаков жизни на руках у матери»: в скорой помощи Орла рассказали о спасении жизни ребенка

В субботу, 24 августа 2024 года, в сообществе «Станции скорой медицинской помощи г. Орла» рассказали о спасении жизни ребенка, который чудом выжил после падения с третьего этажа. Этот случай — пример того, как слаженная работа и профессионализм могут спасти жизнь.
Этот вызов бригада скорой помощи получила, когда уже возвращалась на подстанцию. Водитель Виктор Микляев быстро развернул машину, и уже через 30 секунд они были на месте происшествия. Фельдшер Вячеслав Гольцов и практикант Даниил Доронин увидели страшную картину: окровавленный ребёнок практически без признаков жизни на руках у матери, которая не могла вымолвить ни слова от ужаса.
— У ребёнка были очень серьёзные травмы, и в тот момент я понял, что его жизнь целиком и полностью в руках Бога. Первое, что я тогда произнёс, взяв малыша на руки, было «Господи, помоги победить «костлявую», без тебя мы тут не справимся».— сказал тогда Вячеслав Гольцов.
Все необходимые манипуляции (обезболивание, иммобилизация, обеспечение проходимости дыхательных путей) проводились уже в машине. Ребёнка нужно было доставить в больницу как можно скорее. Водитель Виктор Микляев доставил бригаду за 6 минут, несмотря на пробки и светофоры. В пути у ребёнка дважды останавливалось дыхание, которое приходилось восстанавливать с помощью ИВЛ через мешок Амбу.
В это время Единый областной диспетчерский центр (ЕОДЦ) координировал действия бригады. Благодаря этому в приёмном отделении НКМЦ им. З.И. Круглой машину с пострадавшим ребёнком встречала мультидисциплинарная бригада врачей. В тяжелейшем состоянии малыш был передан врачам детской больницы. За него переживала вся дежурная смена «скорой»!
Борьба за жизнь ребёнка закончилась победой медиков. Малыш выписан домой, и сейчас его жизни уже ничто не угрожает.
— А мы хотим обратиться к родителям маленьких детей: не оставляйте их без присмотра! Никогда не рассчитывайте на безопасность москитных сеток! Если что-то показываете ребёнку из окна, крепко фиксируйте его на случай неожиданного или резкого движения с его стороны,— добавили в соцсетях скорой помощи
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