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Оладьи из кабачков с сыром

Лилия Липчанская
07 августа 2024
Фото: onedio.com

Приготовьте нежные и ароматные оладьи из кабачков. Они получаются румяными, мягкими и очень нежными.

Для приготовления вам понадобятся:

  • кабачки — 2 шт.;
  • сыр — 50 г;
  • яйцо — 1 шт.;
  • мука — 3 ст. л.;
  • соль, перец — по вкусу.

Натрите кабачок на крупной тёрке, отожмите лишнюю жидкость. Добавьте яйцо, муку, соль и перец. Сыр также натрите на тёрке и добавьте к кабачкам. Всё хорошо перемешайте.

Разогрейте сковороду с растительным маслом и выкладывайте тесто ложкой, формируя оладьи. Обжаривайте их с двух сторон до золотистой корочки. Готовые оладьи выложите на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего масла. Подавайте со сметаной или другим соусом.

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