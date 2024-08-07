Оладьи из кабачков с сыром

Приготовьте нежные и ароматные оладьи из кабачков. Они получаются румяными, мягкими и очень нежными.

Для приготовления вам понадобятся:

кабачки — 2 шт.;

сыр — 50 г;

яйцо — 1 шт.;

мука — 3 ст. л.;

соль, перец — по вкусу.

Натрите кабачок на крупной тёрке, отожмите лишнюю жидкость. Добавьте яйцо, муку, соль и перец. Сыр также натрите на тёрке и добавьте к кабачкам. Всё хорошо перемешайте.

Разогрейте сковороду с растительным маслом и выкладывайте тесто ложкой, формируя оладьи. Обжаривайте их с двух сторон до золотистой корочки. Готовые оладьи выложите на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего масла. Подавайте со сметаной или другим соусом.