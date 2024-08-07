Оладьи из кабачков с сыром

Приготовьте нежные и ароматные оладьи из кабачков. Они получаются румяными, мягкими и очень нежными.
Для приготовления вам понадобятся:
- кабачки — 2 шт.;
- сыр — 50 г;
- яйцо — 1 шт.;
- мука — 3 ст. л.;
- соль, перец — по вкусу.
Натрите кабачок на крупной тёрке, отожмите лишнюю жидкость. Добавьте яйцо, муку, соль и перец. Сыр также натрите на тёрке и добавьте к кабачкам. Всё хорошо перемешайте.
Разогрейте сковороду с растительным маслом и выкладывайте тесто ложкой, формируя оладьи. Обжаривайте их с двух сторон до золотистой корочки. Готовые оладьи выложите на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего масла. Подавайте со сметаной или другим соусом.