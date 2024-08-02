Она сказала «Да»: на празднике в честь Дня ВДВ орловский десантник сделал предложение своей девушке

Фото: Администрация города Орла

Сегодня, 2 августа 2024 года, День ВДВ в Орле стал днём создания новой семьи. В областном центре проходило мероприятие, посвящённое воздушно-десантным войскам. В ходе него десантник Юрий решил сделать предложение своей девушке. Об этом сообщил Московский Комсомолец.

Молодой человек обратился к организаторам и попросил дать ему слово. Когда наступил торжественный момент, он произнёс: «Как настоящий десантник, я поставил себе цель, и я хочу её выполнить. Я тебя очень сильно люблю и хочу, чтобы ты стала моей женой».

Девушка ответила заветным «Да». Момент получился очень трогательным. Десантник нежно обнял свою невесту, надел ей кольцо и подарил букет белых роз. Окружающие поздравили молодую пару аплодисментами.