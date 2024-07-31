Онкобольная из Орловской области не получает жизненно важное лекарство: Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело

Председатель Следственного комитета России А. И. Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после обращения инвалида из Орловской области, которая не получила жизненно важное лекарство. Об этом сообщили 31 июля 2024 года в пресс-службе регионального СУ СК России.

Женщина с онкологическим заболеванием обратилась в приёмную председателя СК через социальную сеть. Она сообщила, что ей не предоставили жизненно важный препарат, а купить его самостоятельно она не может из-за высокой стоимости. Лекарство до сих пор не получено, несмотря на решение суда, вынесенное в мае 2024 года.

В региональном СУ СК проводится проверка по данному факту.

Бастрыкин дал указание руководителю СУ СК по Орловской области П. Ю. Юдину возбудить дело и представить доклад о ходе расследования. Центральный аппарат ведомства будет контролировать исполнение поручения.