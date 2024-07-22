Онколог Орловской области рассказал как определить опасную родинку: система «ABCDE»

В июле 2024 года главный внештатный онколог Департамента здравоохранения Орловской области Сергей Сергеев поделился информацией о том, как можно определить потенциально опасную родинку. Он подчеркнул важность своевременной диагностики и отметил, что существует методика, которая позволяет выявить признаки меланомы – опасного онкологического заболевания кожи.

Онколог обратил внимание на то, что после летнего сезона у многих людей появляются новые родинки. Это естественный процесс, который не должен вызывать беспокойства. Однако если человек хочет убедиться в безопасности родинок, он может воспользоваться системой «ABCDE».

А (Asymmetry) – асимметрия: меланома обычно имеет несимметричную форму.

B (Border) – край: края опасной родинки могут быть неровными и нечеткими.

C (Colour) – цвет: наличие разных цветов в одной родинке (черный, коричневый, розовый) может быть признаком меланомы.

D (Diameter) – диаметр: диаметр меланомы обычно превышает 6 мм.

E (Evolution) – развитие: меланомы склонны к росту и нестабильны.

Если родинка соответствует этим критериям, необходимо обратиться к онкологу для консультации. Медик также предостерег от заклеивания родинок во время загара, так как это может привести к травме поверхности родинки, что может стать причиной ее перерождения в злокачественную опухоль.

По словам медика, доброкачественные образования, которые имеют высокий риск травмы, лучше удалять.