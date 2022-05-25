25 мая 2022



Онлайн-приемная ПФР ответит на вопросы по новой выплате на детей от 8 до 17 лет

Есть вопросы по новой выплате для малообеспеченных семей на детей от 8 до 17 лет? Узнали о решении, но не согласны с ним? Напишите в онлайн-приемную Пенсионного фонда, напоминает пресс-служба регионального отделения ПФР.

Все поступающие вопросы по новой выплате будут рассмотрены в приоритетном порядке. Если не согласны с решением, сообщите в ПФР. Специалисты еще раз рассмотрят ранее направленное заявление с учетом ваших аргументов и перепроверят данные, поступившие от других ведомств.

Обратиться с вопросами по выплате можно также на горячие линии региональных отделений Пенсионного фонда, через Единый контакт-центр по номеру 8-800-600-0000 и в официальных группах ПФР в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

 

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Опубликовано 25 мая 2022 в 11:54. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 3

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