Онлайн-приемная ПФР ответит на вопросы по новой выплате на детей от 8 до 17 лет

Есть вопросы по новой выплате для малообеспеченных семей на детей от 8 до 17 лет? Узнали о решении, но не согласны с ним? Напишите в онлайн-приемную Пенсионного фонда, напоминает пресс-служба регионального отделения ПФР.

Все поступающие вопросы по новой выплате будут рассмотрены в приоритетном порядке. Если не согласны с решением, сообщите в ПФР. Специалисты еще раз рассмотрят ранее направленное заявление с учетом ваших аргументов и перепроверят данные, поступившие от других ведомств.

Обратиться с вопросами по выплате можно также на горячие линии региональных отделений Пенсионного фонда, через Единый контакт-центр по номеру 8-800-600-0000 и в официальных группах ПФР в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».