Опасная находка обнаружена в орловских школах

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В субботу, 28 декабря 2024 года, стало известно, что в подсобных помещениях двух школ Орловской области — Глазновской СОШ и Очинской основной общеобразовательной школе — были обнаружены скопления люминесцентных ламп. Они хранились без специальной упаковки, которая обеспечивает их сохранность, и не были переданы оператору с лицензией на обращение с опасными отходами, пишет newsorel.ru.

Прокурор района вынес постановления о возбуждении дел об административном правонарушении в отношении руководителей учебных заведений по статье «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при накоплении отходов производства и потребления» (ч. 1 ст. 8.2. КоАП РФ). Каждый из директоров оштрафован на 10 тысяч рублей, им также внесены представления.

Ранее мы писали, что сегодня в Орле после капитального ремонта открыла двери школа №14.