Опасная ситуация в Орловской области: регион столкнулся с атмосферной засухой

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В Орловской области сложилась опасная ситуация — в регионе установилась атмосферная засуха. В среду, 4 сентября 2024 года, вышло очередное предупреждение об агрометеорологическом явлении, об этом сообщил орловский гидрометцентр.

Текущий год стал настоящим испытанием для жителей России. Погода преподносит всё новые сюрпризы, и не все из них приятные. В мае многие регионы столкнулись с заморозками на почве и в воздухе. В июне прошли сильные дожди и грозы, а также шквалистый ветер. Июль запомнился аномальной жарой до +35 градусов и крупным градом диаметром 33 мм в Дмитровске. А в августе погода продолжала удивлять: среднесуточная температура была выше климатической нормы на 7-8 градусов, сохранялась чрезвычайная пожарная опасность и продолжался суховей. Но самое опасное явление — это засуха атмосферная, которая длится уже несколько месяцев.

Это явление возникает, когда в период вегетации сельскохозяйственных культур длительное время сохраняется сухая погода без эффективных осадков (более 5 мм в сутки) за период не менее 30 дней подряд при максимальной температуре воздуха выше 25 градусов. По данным метеостанции Дмитровск, засуха атмосферная наблюдалась в период с 5 августа по 3 сентября 2024 года и продолжается до сих пор.

Ранее мы сообщали, что строительство Колхозного моста в Орле завершится раньше срока: удачная погода способствует ускорению работ.