«Опасно? Конечно!»

№26 (695) от 17 августа 2022 г.

Журналист Валентина Остроушко опубликовала в своем телеграм-канале пост под заголовком «ОПАСНАЯ ДЛЯ ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ ОРЛОВСКАЯ КОРРУПЦИЯ». В данном случае речь идет об опасности в прямом смысле слова, то есть наша коллега рассуждает о том, как коррупция напрямую угрожает жизни и здоровью граждан.

«Реконструкция Орла и райцентров области пропитана коррупцией, — пишет Валентина Остроушко. – Почти везде главные – любимый подрядчик губернатора Маркин и члены его семьи…

Ставший недавно печально известным городской парк тоже осваивался семьёй Маркиных – на фонтан и благоустройство прилегающей территории утвержденная сметная стоимость составила чуть более 56 млн рублей. Из 4 компаний, пожелавших построить фонтан и отремонтировать входные ворота за столь приятные деньги, к участию в аукционе было допущено только ООО «Техспецкомплект», учреждённое женой Маркина. И КСП области выявила то, что, к сожалению, не заинтересовало силовой блок Орловщины, но после произошедшей трагедии (гибели девушки-подростка, упавшей с аттракциона «Орбита» в городском парке 6 августа. – Прим. ред.) должно стать объектом их пристального внимания (иначе потомки нам этого не простят): функции технического надзора при строительстве фонтана и благоустройстве территории выполняло на безвозмездной основе УКХ г. Орла. Но вот незадача: договор с этой структурой администрации Орла был заключён 24 сентября 2018 года, а сами работы были начаты 10 августа… То есть полтора месяца шло строительство фонтана без технадзора за качеством работ. А потом их стал выполнять неспециалист. И это потенциально опасно!

А теперь детский парк – строительство фонтана… Строит «Триумф» (хозяин – брат Маркина), а проектно-сметную документацию разрабатывает фирма жены Маркина, тот самый «Техспецкомплект». Причём у этой фирмы не было ни прав, ни оснований для разработки сметной документации, у них в фирме не было специалистов этого профиля. И договора с муниципальным образованием «Город Орёл» не было… То есть лепили на коленке?

И результат… «Техспецкомплект» приобрёл и установил в детском парке фонтан меньшим диаметром и с меньшим количеством фонтанных форсунок, чем указано в коммерческих предложениях.

КСП Орла делает вывод о завышении стоимости фонтана фирмой семьи Маркиных, а администрация Орла и УМИЗ на это закрывают глаза…

И здесь уже можно говорить о коррупции…

Но самое интересное: так же, как и в случае с городским парком, договор на осуществление технического надзора со специализированной организацией заключен не был… Опять надзирало УКХ города…

ТО ЕСТЬ РАБОТЫ ПРОВОДИЛИСЬ БЕЗ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ!

Далее… Сквер напротив «Стекломаша»… Новые качели, скамейки, урны… Всё это не подтверждено сертификатами соответствия, гарантийный срок любимый подрядчик Клычкова установил — 4 года, а изготовитель, наш орловский ИПэшник, — один год.

Скамейки уже имеют потёртости, что нехарактерно для дорогих форм такого рода, а вот качели имеют повреждения подвесов — разрез на одном из них…

ОПАСНО? Конечно! Выявил кто? Аудиторы КСП Орла…

УКХ г. Орла самоустранилось…

Продолжаем… Ремонт территории по ул. Рощинской (имеется в виду опушка Медведевского леса. – Прим. ред.) предусматривал в том числе установку детской и спортивной площадок… Единичный случай для Орла – работала другая структура, не Маркина, но структуры администрации Орла – те же самые – опять бездействовали… Так вот, КСП города выявила поразительный факт: на детской и спортивной площадках установлено оборудование, отличное от оборудования, предусмотренного муниципальным контрактом и указанного в акте о приёмке выполненных работ (при губернаторе Клычкове это уже стало своеобразной традицией: устанавливать не то, что есть в проекте).

Установку этого левого оборудования проводили на уже обустроенной площадке с уложенным покрытием, что запрещено. Результат – целостность уложенного покрытия была нарушена, синтетический материал местами выступает из-под песка между объектами игрового оборудования, скомкан, что затрудняет передвижение детей на площадке и может привести к травмам… Такой вывод делает КСП Орла. И об этом знают силовики… Знают и молчат.

… Специалисты-строители сказали мне, что материалы, из которых проводили реконструкцию обоих парков города, очень сильно отличаются от тех, что в ПСД… И на этом наварено много денег.

При Клычкове в городе и райцентрах массированно прошло изменение обликов: иногда, может, и красиво стало, но, как показывают проверки и реалии, внутри всё очень непросто. И столь же опасно…

Как в Хотынце… Помните, как на детской площадке для инвалидов, которой губернатор гордился перед всей страной, погиб мальчик не инвалид, который пришёл поиграть… Площадка оказалась смертельно опасной…

Осуждена бывший зам. главы, она вместо другого зама подписала документы о приёмке… Площадку доделывали второпях, администрация спешила к приезду губернатора, и приёмку в отсутствие зама по направлению подписала зам. по социалке, которая в технических вещах не понимала ничего… И стала «стрелочником»…

В Болхове, где прокуратурой выявлено было хищений на 2,4 млн рублей при реконструкции городского парка одной из фирм Маркина, если бы не позиция общественной палаты, тоже всё было бы очень опасным для жителей. Парк примыкает к глубокому оврагу, качели чуть ли не впритык к оврагу установлены, а ограждения не было… Вмешались общественники, и Маркин вынужден был ограждение установить…

Губернатор Клычков гулял по Болхову с Маркиным, любовался и попутно защищал любимого подрядчика от нападок жителей…

… Если бы у нас был настоящий губернатор, он бы защищал жителей от нерадивых подрядчиков. Защищал жизнь и здоровье живущих в области людей. Но нам не повезло… С губернатором! Поэтому давайте беречь друг друга и быть осторожными с объектами, построенными при Клычкове…»

Валентина Остроушко

Источник: https://t.me/s/pravdavorle