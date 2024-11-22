Опасно ли есть сырые устрицы: мнение врача

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала об опасности употребления сырых устриц. По ее словам, такую продукцию можно употреблять только после тщательной термической обработки, сообщает newsorel.ru.

В случае же отравления, по словам Соломатина, людям не помогут ни лимонный сок, ни даже алкоголь — патогенные микроорганизмы все равно успеют сделать свое дело.

«Устрицы становятся всё более популярными благодаря изменению методов их разведения. Ранее употребление диких устриц представляло серьезный риск для здоровья, так как эти моллюски способны накапливать токсины из воды. Покупать устрицы можно только в проверенных местах. При этом ни в каком случае нельзя приобретать устрицы с раскрывшимися створками. Я бы не рекомендовала есть этот морепродукт в сыром виде беременным и кормящим женщинам, а также детям и пожилым людям», — цитирует Соломатину портал «Узнай.ру».

Врач отмечает также то, что устрицы являются аллергенным продуктом. Поэтому в день нужно съедать не более шести штук.