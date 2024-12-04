Опасно ли новое увлечение аромаингаляторами среди орловских школьников?

В некоторых школах Орла учащиеся увлеклись китайскими ароматическими ингаляторами, вызывая беспокойство родителей, сообщает oreltimes.ru.

Обратилась в ОрелТаймс жительница города, поведавшая, что её 13-летняя дочь настоятельно просит купить ей масляный ингалятор на маркетплейсе. «Меня насторожила её настойчивость. Она рассказала, что почти весь класс нюхает эти «карандаши», которые якобы избавляют от головной боли и насморка», — сообщила женщина.

Изучив предложения на маркетплейсах, она обнаружила множество маленьких устройств, напоминающих дезодоранты. Продавцы представляют их как средство с аромамаслами, включая камфору и ментол, а также более экзотические запахи, такие как арбуз или энергетик.

Однако на фоне растущей популярности ингаляторов среди подростков возникают опасения. Родители выражают тревогу из-за отсутствия инструкций и сертификатов безопасности, а медики предупреждают о возможных последствиях их злоупотребления — от носовых кровотечений до аллергических реакций.

Эксперты подчеркивают важность доверительных отношений в семье, чтобы предотвратить подобные увлечения.