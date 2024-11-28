Опоздание скорой помощи обернулось трагедией: рассказ жительницы Орла

В социальных сетях губернатора разворачивается печальный диалог о состоянии медицины в Орле. Истории, рассказанные жителями, вскрывают трагические факты, касающиеся Мценского района: одна из них заканчивается непоправимой утратой, сообщает oreltimes.ru.

«Что же происходит с нашей медициной! Мы вызывали «скорую» из Мценска в д. Дворики и ждали уже 50 минут. Как можно так поступать, у человека давление 200!» — с болью в сердце сообщает один из граждан.

«В феврале «срочную» в Мценске ждали 40 минут при сердечном приступе. Опоздание стало роковым… В октябре пришлось снова вызывать «скорую» из-за высокого давления, когда человек задыхался. Ждали 3 часа 40 минут. Не успели…» — сетует другой.

Амчанка, осознавая системный характер дефицита медиков, надежно пророчит: власти Орла способны разрешить ситуацию, не упрекая врачей. «Спасибо за соболезнования, но они не вернут мне родителей!», — заключает она, подчеркивая: «Люди оставлены на произвол судьбы».

К тому же, по данным на август 2023 года, Мценская ЦРБ нуждалась в 109 медицинских работниках. Недофинансирование «скорой» обостряет положение. Вице-премьер Татьяна Голикова призывает к устранению перекосов, однако пока что это лишь слова. Ситуация требует решительных действий на федеральном уровне.