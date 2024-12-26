Опубликован январский график выплат социальных пособий в Орловской области

В Орловской области представлен график социальных выплат на январь, о котором сообщил региональный департамент социальной защиты.
Согласно расписанию, с 13 по 17 января будут осуществлены следующие выплаты:
• ежемесячная денежная выплата на третьего и каждого последующего ребенка;
• пособие на ребенка за счет бюджета Орловской области;
• ежемесячное пособие многодетной семье;
• единовременное пособие многодетной семье;
• материнский капитал для многодетных семей;
• ежемесячная выплата к пенсии многодетным матерям;
• единовременная денежная выплата вместо набора принадлежностей для ухода за новорожденными «Подарок новорожденному».
С 20 по 23 января ожидаются выплаты:
• ежемесячная денежная компенсация на оплату ЖКУ для многодетных семей;
• ежемесячные компенсации для других категорий получателей соцподдержки;
• компенсации по федеральным обязательствам;
• пособия и меры соцподдержки по публичным нормативным обязательствам;
• компенсация на уплату взноса на капремонт;
• ежемесячное пособие семьям погибших Героев России;
• ежемесячная денежная выплата для региональных категорий получателей мер соцподдержки.
С 23 по 24 января будут выплачены субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг. Пособия по безработице осуществляются по индивидуальному графику, сообщает «Вести-Орел».