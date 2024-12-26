Опубликован январский график выплат социальных пособий в Орловской области

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В Орловской области представлен график социальных выплат на январь, о котором сообщил региональный департамент социальной защиты.

Согласно расписанию, с 13 по 17 января будут осуществлены следующие выплаты:

• ежемесячная денежная выплата на третьего и каждого последующего ребенка;

• пособие на ребенка за счет бюджета Орловской области;

• ежемесячное пособие многодетной семье;

• единовременное пособие многодетной семье;

• материнский капитал для многодетных семей;

• ежемесячная выплата к пенсии многодетным матерям;

• единовременная денежная выплата вместо набора принадлежностей для ухода за новорожденными «Подарок новорожденному».

С 20 по 23 января ожидаются выплаты:

• ежемесячная денежная компенсация на оплату ЖКУ для многодетных семей;

• ежемесячные компенсации для других категорий получателей соцподдержки;

• компенсации по федеральным обязательствам;

• пособия и меры соцподдержки по публичным нормативным обязательствам;

• компенсация на уплату взноса на капремонт;

• ежемесячное пособие семьям погибших Героев России;

• ежемесячная денежная выплата для региональных категорий получателей мер соцподдержки.

С 23 по 24 января будут выплачены субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг. Пособия по безработице осуществляются по индивидуальному графику, сообщает «Вести-Орел».