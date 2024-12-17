Орел готовится к праздникам: анонс новогодних и рождественских мероприятий

Фото: regionorel.ru

В Орле подготовились к новогодним и рождественским торжествам. Администрация города представила план мероприятий, приуроченных к встрече Нового 2025 года и празднованию Рождества Христова.

Для жителей и гостей областного центра предусмотрено множество интересных событий. В программе фестиваль «Дружно встретим Новый год», благотворительная акция «Свет Рождественской звезды», а также тематическая ярмарка, которая пройдет на площади и улице Ленина, перед входом в Горпарк. Открытие катка на площади Ленина запланировано на 25 декабря. С этого момента юные орловцы смогут участвовать в различных интерактивных, музыкальных и спортивно-развлекательных программах, а также в театральных представлениях, пишет vestiorel.ru.

В новогоднюю ночь, с 31 декабря на 1 января, на главной площади Орла состоится мероприятие «Новогодняя ночь», где горожане смогут отпраздновать наступление 2025 года. На второй день нового года поздравят матерей, которые стали родителями в первые дни января. 6 января в городском парке пройдет концерт, посвященный Рождеству Христову. Полный список мероприятий доступен по ссылке.

Ранее мы писали про топ-5 простых и сытных закусок для новогоднего застолья, которые сметут со стола за считанные минуты.