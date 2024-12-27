Орел и космос становятся ближе друг к другу: орловские ученые исследуют микроциркуляцию крови в невесомости

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Сегодня, 27 декабря 2024 года, стало известно, что орловские ученые продолжают свои исследования микроциркуляции крови в условиях невесомости. Эксперимент, начавшийся в 2021 году, активно развивается и привлекает внимание научного сообщества.

В этом проекте участвуют специалисты из различных научных учреждений, включая команду биомедицинской фотоники Орловского государственного университета, Центр подготовки космонавтов имени Гагарина и научно-производственное предприятие «ЛАЗМА», пишет vestiorel.ru.

Работа орловских исследователей получила высокую оценку в Роскосмосе. В настоящее время эксперименты проводятся как на Международной космической станции, так и в тренировочном центре для космонавтов. Среди участников исследования можно отметить Олега Навицкого, Олега Артемьева, а также Алексея Овчинина и Ивана Вагнера, которые активно работают на МКС и участвуют в проекте.

Исследования орловских ученых уже получили признание в области космической медицины. Результаты их работы были опубликованы в специализированных научных журналах, а команда стала победителями конкурса Российского научного фонда, посвященного подготовке космонавтов к полетам. Таким образом, Орел и космос становятся ближе друг к другу, открывая новые горизонты для науки.

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