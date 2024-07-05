Орел получил 340 тысяч рублей на проживание и питание переселенцев

В начале июля 2024 года, губернатор Орловской области поручил перечислить городу Орлу 340 300 рублей. Назначенные средства пойдут на проживание и питание вынужденных переселенцев. Соответствующее постановление глава региона Андрей Клычков утвердил 3 июля текущего года.

Стоит отметить, что федеральное правительство возмещает затраты на поддержку не только беженцев из бывшей Украины, но и жителей приграничных территорий, где действуют повышенные уровни реагирования При этом гражданство переселенцев не учитывается.