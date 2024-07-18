«Орел» сыграет Курским «Авангардом»: матч Кубка России

В июле 2024 года стало известно, что матч Кубка России «Орла» с «Авангардом» пройдет в Курске.

Матч второго раунда турнира состоится 21 августа в Курске. В прошлом сезоне куряне не смогли пройти дальше первого этапа соревнований, проиграв белгородскому «Салюту» со счётом 0:2.

В рамках Кубка России по футболу 2024-2025 годов курский «Авангард» встретится с командой из Орла. Жеребьёвка ФОНБЕТ Кубка России прошла в РФС, и её результаты определили географическое соседство команд на футбольном поле, сообщает «Аргументы и факты».