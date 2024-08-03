Орел заплатит за выступление Феликса Царикати: стала известна сумма гонорара известного артиста

В понедельник, 5 августа 2024 года, на День города в Орле выступит известный певец Феликс Царикати. «Орловские новости» выяснили, сколько стоит его приглашение на праздник. По данным организатора мероприятий PROSTARS, гонорар артиста составляет не менее 700 тысяч рублей. Сумма может меняться в зависимости от даты выступления.

Помимо гонорара, заказчик должен оплатить расходы на транспорт, проживание и питание артиста, а также на местный транспорт, оборудование гримёрной комнаты и технические требования.

На мероприятия Феликс Царикати приезжает с командой из восьми человек. Заказчик должен взять на себя расходы и на их содержание.

Согласно информации на сайте организатора, заказать группу NLO, Даву, Дмитрия Колдуна, группу Кар-Мэн или Диану Гурцкую можно за сумму меньше миллиона рублей.