ФОТО предоставлено пресс-службой Линейного отдела транспортной полиции в Орле

В августе 2024 года в Орле двое местных жителей предстанут перед судом за кражу цветных металлов с предприятия железнодорожного транспорта. Они вынесли более 390 килограммов стружки латуни и меди.

Как сообщили в пресс-службе транспортной полиции, подозреваемые — жители Орла 44 и 60 лет. Оба работали в сервисном локомотивном депо города. Используя служебное положение, они совершили пять краж на предприятии. Если бы злоумышленники продали украденное по рыночной цене, то заработали бы около 300 тысяч рублей.

Металл подозреваемые хранили в специальных ящиках на территории цеха, а затем вывозили его на личном транспорте и сдавали в пункт приёма лома. Часть похищенного, которую ещё не успели продать, транспортные полицейские нашли в гараже одного из обвиняемых.

По всем фактам краж ЛО МВД России на станции Орёл возбуждены уголовные дела, которые объединены в одно производство. Суд пройдёт в Железнодорожном районе Орла.

На время расследования уголовного дела фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, сообщает «Орелтаймс«.