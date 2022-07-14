14 июля 2022



Орловчан приглашают на общественные оплачиваемые работы

С начала года в оплачиваемых общественных работах приняли участие около 200 человек. Всего в этом году такая работа может быть предоставлена 450 жителям Орловской области.

В период занятости на оплачиваемых общественных работах также предусмотрена возможность получения пособия по безработице (от 1,5 тыс. руб до 12 792 руб.) и материальной поддержки (1,5 тыс. руб.).

В текущем месяце безработных граждан на оплачиваемые общественные работы принимают Болховский сыродельный завод, Малоархангельское муниципальное унитарное предприятие «Коммунальник», администрация Старогольского сельского поселения Новодеревенького района, санаторий-профилакторий «Лесной», call-центр «Комфортел», орловские парки — городской и детский, Управление коммунального хозяйства города Орла, отделения почты России, детские сады. Есть вакансии подсобных рабочих, операторов линии, операторов связи, почтальонов, сортировщиков, билетёров, интервьюеров, кухонных рабочих, горничных, руководителей экологических отрядов.

 

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Опубликовано 14 Июл 2022 в 13:24. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 18

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