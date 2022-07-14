Орловчан приглашают на общественные оплачиваемые работы

С начала года в оплачиваемых общественных работах приняли участие около 200 человек. Всего в этом году такая работа может быть предоставлена 450 жителям Орловской области.

В период занятости на оплачиваемых общественных работах также предусмотрена возможность получения пособия по безработице (от 1,5 тыс. руб до 12 792 руб.) и материальной поддержки (1,5 тыс. руб.).

В текущем месяце безработных граждан на оплачиваемые общественные работы принимают Болховский сыродельный завод, Малоархангельское муниципальное унитарное предприятие «Коммунальник», администрация Старогольского сельского поселения Новодеревенького района, санаторий-профилакторий «Лесной», call-центр «Комфортел», орловские парки — городской и детский, Управление коммунального хозяйства города Орла, отделения почты России, детские сады. Есть вакансии подсобных рабочих, операторов линии, операторов связи, почтальонов, сортировщиков, билетёров, интервьюеров, кухонных рабочих, горничных, руководителей экологических отрядов.