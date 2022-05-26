26 мая 2022



Орловчан приглашают на соревнования в часовом беге (16+)

4 июня в Городском спортивно-оздоровительном центре пройдут легкоатлетические соревнования  на самую длинную дистанцию, преодоленную за 1 час.

Старт – в 8.30, регистрация – с 8.00.

Победители и призеры будут определяться среди мужчин и женщин в каждой возрастной категории. Среди мужчин их восемь: 2004-1982 г.р.; 1981-1978 г.р.; 1977-1971 г.р.; 1970-1968 г.р.; 1967-1963 г.р.; 1962-1958 г.р., 1952 г.р. и старше. Среди женщин – всего две: 2004-1987 г.р. и с 1986 г.р. и старше.

Лучшими станут те, кто пробегут наибольшее количество метров за 1 час.

Победителей на финише ожидают ценные призы, грамоты и медали.

Для участия в часовом беге необходимо принести заполненную заявку, допуск спортивного врача.

 

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Опубликовано 26 мая 2022 в 16:37. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 20

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