Орловчанам покажут портреты героев войны (6+)

3 августа в 15.00 в Орловском краеведческом музее состоится открытие выставки «Мы этой памяти верны».

Выставка приурочена ко дню освобождения города Орла от немецко-фашистских захватчиков, на которой будут представлены портреты героев Великой Отечественной войны, ветеранов, наших земляков, уроженцев города Орла, героев, отдавших свою жизнь за освобождение нашей родины.

Работы принадлежат кисти известных художников — Н.П. Калмыкову, Н.И. Полунину, В.Г. Верижникову, В.В. Федотову, Л.Н. Перепилице и многим другим.

На портретах изображены участники Великой Отечественной войны. В экспозиции представлены портреты: генерал-майора Л.Н. Гуртьева, генерал-майора И. В. Панчука, командира 129 Орловской стрелковой дивизии генерал-полковника А.В. Горбатова, портреты В.И. Образцова и И.Д. Санько, которые водрузили Знамя Победы над Орлом и многих других.

В послевоенные годы в музей поступила серия портретов Николая Павловича Калмыкова (1924-1992) — живописца, участника Великой отечественной войны. На его портретах 12 Героев Советского союза, уроженцев города Орла.

Впервые в экспозиции представлено более 30 живописных работ.