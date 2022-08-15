Орловчанам покажут «Удивительный мир глиняной игрушки» (6+)

18 августа в 15.00 в Орловском краеведческом музее состоится открытие выставки «Удивительный мир глиняной игрушки» (из частной коллекции Серпуниной Галины Николаевны, г. Орёл).

В экспозиции можно увидеть плешковскую и чернышинскую игрушки из Орловской области, дымковскую игрушку из Кировской области, филимоновскую, тульскую, богородицкую игрушки из Тульской области, кожлянскую игрушку из Курской области, из Рязанской – вырковскую, скопинскую, александро-прасковьинскую (сапожковскую) игрушки, из Пензенской – абашевскую, из Калужской – хлудневскую, из Липецкой – романовскую и добровскую, из Воронежской – карачунскую, из Белгородской – старооскольскую и борисовскую, из Тамбовской – федоровскую, из Новгородской – солецкую, из Московской – московскую, из Костромской – петровскую игрушку.

Кроме того, на выставке будут представлены каргопольская, оятская, жбанниковская, вельская (сомовская), балхарская, мглинская игрушки, а также авторские глиняные игрушки современных мастеров.