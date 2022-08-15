15 августа 2022



Орловчанам покажут «Удивительный мир глиняной игрушки» (6+)

18 августа в 15.00 в Орловском краеведческом музее состоится открытие выставки «Удивительный мир глиняной игрушки» (из частной коллекции Серпуниной Галины Николаевны, г. Орёл).

В экспозиции можно увидеть плешковскую и чернышинскую игрушки из Орловской области, дымковскую игрушку из Кировской области, филимоновскую, тульскую, богородицкую игрушки из Тульской области, кожлянскую игрушку из Курской области, из Рязанской – вырковскую, скопинскую, александро-прасковьинскую (сапожковскую) игрушки, из Пензенской – абашевскую, из Калужской – хлудневскую, из Липецкой – романовскую и добровскую, из Воронежской – карачунскую, из Белгородской – старооскольскую и борисовскую, из Тамбовской – федоровскую, из Новгородской – солецкую, из Московской – московскую, из Костромской – петровскую игрушку.

Кроме того, на выставке будут представлены каргопольская, оятская, жбанниковская, вельская (сомовская), балхарская, мглинская игрушки, а также авторские глиняные игрушки современных мастеров.

 

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Опубликовано 15 Авг 2022 в 14:18. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 11

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