Орловчане смогут поучаствовать во Всероссийской акции «Свеча памяти» (12+)

Акция стала одним из ключевых тематических проектов Дня памяти и скорби – дня начала Великой Отечественной войны. Эта памятная дата отмечается ежегодно 22 июня.

Всероссийская акция «Свеча памяти» пройдет в регионах страны. Ее организаторами стали Федеральное агентство по делам молодежи, Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи, Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» и Благотворительный фонд «Память поколений».

Акция проводится в нескольких форматах. Проведение ее в онлайн-формате позволит большому количеству наших граждан присоединиться к общенациональному Дню памяти и скорби путем зажжения виртуальных свечей на сайте https://www.деньпамяти.рф/ в знак памяти о погибших.

Социально значимым итогом акции станет оказание адресной медицинской помощи ветеранам Великой Отечественной войны.