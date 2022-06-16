16 июня 2022



Орловчане смогут поучаствовать во Всероссийской акции «Свеча памяти» (12+)

Акция стала одним из ключевых тематических проектов Дня памяти и скорби – дня начала Великой Отечественной войны. Эта памятная дата отмечается ежегодно 22 июня.

Всероссийская акция «Свеча памяти» пройдет в регионах страны. Ее организаторами стали Федеральное агентство по делам молодежи, Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи, Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» и Благотворительный фонд «Память поколений».

Акция проводится в нескольких форматах. Проведение ее в онлайн-формате позволит большому количеству наших граждан присоединиться к общенациональному Дню памяти и скорби путем зажжения виртуальных свечей на сайте https://www.деньпамяти.рф/ в знак памяти о погибших.

Социально значимым итогом акции станет оказание адресной медицинской помощи ветеранам Великой Отечественной войны.

 

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Опубликовано 16 Июн 2022 в 13:17. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 17

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