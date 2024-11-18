Орловчанка не смогла сдержать эмоции и напала с ножом на своего супруга

Фото: Пресс-служба СУ СК по Орловской области

В Орловской области летом 2024 года произошёл серьёзный случай. Женщина, проживающая в селе Плещеево, стала фигуранткой уголовного дела после того, как напала с ножом на своего супруга. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК региона.

По данным следствия, 22 августа во дворе частного дома собрались супруги и их знакомые. В какой-то момент между женщиной и её мужем вспыхнул конфликт. Разъярённая жена не смогла сдержать эмоции и несколько раз ударила мужа ножом в туловище.

Женщине предъявили обвинение по статье п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью). Она признала свою вину. Теперь дело будет рассматривать суд.

Ранее мы сообщали о кровавой ссоре: в Новосибирске женщина воткнула нож в шею свекрови и ранила своего девятилетнего сына.