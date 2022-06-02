2 июня 2022



Орловчанка передала в фонды музея Победы уникальные рисунки и плакаты времен войны

В фонды Музея Победы на вечное хранение поступили более 20 уникальных фронтовых рисунков и плакатов времен Великой Отечественной войны. Реликвии передала в дар музею жительница Орловской области Мария Озерова.

На рисунках и плакатах — герои войны и призывы к борьбе с захватчиком. Новые экспонаты будут использоваться в выставочных проектах музея.

Как сообщили в музее, полученные  графические работы 1941–1945 годов представляют историко-культурную и научную ценность.

Первая группа работ – портреты однополчан, которые на протяжении всей войны делал Алексей Пауков. Работы, выполненные карандашом и акварелью на бумаге в черно-белых тонах, передают эмоциональное состояние бойцов Красной армии. Первый рисунок, попавший в коллекцию, датируется 1942 годом. На нем изображен солдат в землянке. Автор иллюстраций Алексей Иванович Пауков был членом Союза художников СССР, воевал на 3-м Украинском фронте в должности командира минометного взвода, а после войны занимался книгоиздательским делом.

В музей также передана коллекция агитплакатов времен Великой Отечественной войны, все они обращены к комсомольцам. Так, например, один из раритетов − плакат Николая Денисовского «Пусть осенит вас победоносное знамя великого Ленина! Под знаменем Ленина – вперед к Победе!». На других плакатах, переданных в фонд музея, «звучат» лозунги «Да здравствует комсомольское племя!», «Комсомольцы! Будьте в первых рядах борцов против немецко-фашистских захватчиков!» и «Молодые патриоты! Родина зовет вас в бой с озверелыми фашистскими разбойниками!».

По информации официального портала Орловской области

 

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Опубликовано 02 Июн 2022 в 16:32. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 11

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