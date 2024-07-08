Орловчанка получила 10 месяцев лишения свободы в исправительной колонии за кражу денег у отчима

В июле 2024 года суд Верховского района Орловской области вынес приговор по делу местной жительницы. Она была признана судом виновной в краже с банковского счета, что соответствует части 3 статьи 158 Уголовного кодекса РФ. Суд приговорил её к 10 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

По данным следствия, женщина воспользовалась болезнью своего отчима, который из-за проблем со здоровьем ограничен в передвижении. Предложила помощь в покупке продуктов и лекарств, а также в оплате коммунальных услуг. Обманным путем получила доступ к его средствам. Падчерица обманула знакомого, который снял с карты отчима пять тысяч рублей и передал их ей. Веря, что деньги пойдут на нужды больного мужчины. Однако она потратила их на личные цели.

В результате, с банковского счета было украдено примерно 5200 рублей. Для пострадавшего этот ущерб оказался ощутимым и он обратился с заявлением на падчерицу. В ходе судебного разбирательства свидетели подтвердили её вину, а сама обвиняемая полностью ее признала. Она отказалась от дачи показаний, ссылаясь на статью 51 Конституции РФ, но подтвердила свои предварительные показания.